مدرعة "النمر".. الحصن الإسرائيلي المتحرك الذي سقط في أول اختبار أمام "كورنيت" القسام

كتبت- أسماء البتاكوشي

"ناقلة النمر التي روج لها جيش الاحتلال على أنها أقوى الآليات تحصينا في العالم، سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا". هكذا خاطب المتحدث باسم كتائب القسام العالم، وصف الناقلة التي اعتبرتها إسرائيل فخرًا لها بأنّها لم تصمد أمامهم، فلم تخطو إلا أمتار قليلة فقط على أرض غزة ودُمرت بمن فيها.

مدرعة "بانثر" أو "النمر" الإسرائيلية، هي مركبة مصفحة بالكامل، لنقل جنود المشاة إلى ساحة المعركة، والتي صممتها شركة " أوشكوش" الأمريكية واشترتها دول عدة، وكان من ضمنها إسرائيل، وعملت على تطوير هيكلها، من أجل حماية فريقها خلال اقتحامها المدن الفلسطينية.

أصاب صاروخ كورنيت أطلقته كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة حماس- مدرعة "النمر" شرقي غزة في السبت الماضي، إذ نشرت المقاومة الفلسطينية عبر الإعلام العسكري، فيديو يرصد استهداف المدرعة العسكرية لإصابة المدرعة، بصاروخ كورنيت شرقي غزة السبت الماضي.

كتائب القسّام تبدعُ بالكورنيت وتستهدف مدرعة النمر "الإسرائيلية" التي يتواجد فيها أكثر من 10 جنود.#غزة pic.twitter.com/Z8NnjPFoTZ — الأُمَمِي (@oumami_qouds) October 28, 2023

وليست تلك المرة الأولى، التي يخسرها الاحتلال الإسرائيلي من هذا النوع،إذ سبق أن دمرتها القسام بعبوة ناسفة في يونيو الماضي، خلال محاولتها اقتحام مخيم جنين، ما تسبب في إصابة 7 جنود إسرائيليين

وتزن المدرعة نحو 10 أطنان، ولا تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/ ساعة، ومقصورتها تستوعب من 12 إلى 14 جنديًا فقط، وتستخدم محركات تعمل بالديزل تجنبًا للاشتعال السريع، كما تحتوي على كاميرات مراقبة لرصد كامل محيطها.

وتحتوي مدرعة "النمر" على فتحات تتيح للجنود الاستطلاع والقنص من الداخل، كما أنها ذات دفع رباعي، من أجل تخطي الطرق الوعرة والصخور الكبيرة، ومزودة بنظام تدريع خاص بمواجهة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، فضلًا عن أنها مسلحة برشاشين 12 مم، ومدفع 30 مم، وقاذفة قنابل 40 مم.

كما تحتوي على أنظمة سلامة وأسلحة متقدمة ومدافع رشاشة وهي مزودة بنظام نفخ تلقائي للإطارات وخمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.

وتكسو المدرعة جدران من 3 صفائح قوية لحمايتها من القذائف، وطليت بمواد خاصة للعزل الحراري وتأخير الاحتراق، ومحملة بصواريخ يمكن إطلاقها بجهاز تحكم عن بعد، إضافة لامتلاكها نظام حماية ضد الرياح والأمطار والفيضانات.

وبحسب صحيفة ماكو الإسرائيلية، صنفت مدرعة "النمر" من ضمن أكثر ناقلات الجند حماية في العالم.

وتحتوي المدرّعة على أنظمة سلامة وأسلحة متقدمة ومدافع رشاشة وهي مزودة بنظام نفخ تلقائي للإطارات وخمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.

وتم طلاء المركبة من الخارج والداخل بمواد خاصة للعزل الحراري ما يمكنها من مقاومة الزجاجات الحارقة. كذلك لا تتمكن طلقات الأسلحة الخفيفة من إلحاق الأذى بالمدرعة.