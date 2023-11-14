جيش الاحتلال يعلن مقتل 46 عسكريًا إسرائيليًا في غزة منذ بدء الحرب

غزة - (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل جنديين إضافيين في قطاع غزة ليرتفع إلى 46 عدد القتلى الإجمالي في صفوفه في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب مع حركة حماس التي تسيطر عليه. في السابع من أكتوبر، نفذت حماس هجوماً غير مسبوق في إسرائيل.

وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل قضوا في اليوم الأول من الهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين أن 11 ألفا و240 فلسطينيًا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وبين الشهداء 4630 طفلاً و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه.

وتفيد الأمم المتحدة أن 1,6 مليون شخص من أصل 2,4 مليونا عدد سكان قطاع غزة، نزحوا جنوبًا منذ بدء الحرب.