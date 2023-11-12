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حماس: الاحتلال يضع المستشفيات كهدف مباشر له

04:33 م الأحد 12 نوفمبر 2023

حركة حماس أسامة حمدان

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كتبت- سلمى سمير:

حذر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأحد، من وضع طيران الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات كهدفًا مباشرًا.

وقال حمدان إن عدم محاسبة الإسرائيلي على جريمة قصف المستشفى المعمداني شجعه على ارتكاب المزيد من مجازر المستشفيات في قطاع غزة.

وكشف حمدان عن تهديد الاحتلال الإسرائيلي لحياة الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء، مقدمًا التحية للأطقم الطبية بعد رفضها مغادرة المستشفيات وإصرارها على الاستمرار في أداء عملها رغم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفيات.

وحمل حمدان، الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال باستخدام الأسلحة الأمريكية.

وقال حمدان إن رفض مئات الآلاف للخروج من مدينة غزة رغم تهديدات الاحتلال للإخلاء يقصر من عمر الاجتياح الإسرائيلي.

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