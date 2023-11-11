العراق يتحفظ على بعض العبارات الواردة في قرار القمة العربية الإسلامية

مصراوي

تحفظت جمهورية العراق خلال الجلسة الطارئة للقمة العربية الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، على عبارة "حل الدولتين" أينما وجدت في قرار الجلسة؛ إذ أنها تتعارض مع القانون العراقي.

وكذلك أعلن العراق تحفظه على عبارة "قتل المدنيين" كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و المستوطن الإسرائيل، إضافة إلى التحفظ على عبارة "إقامة علاقات طبيعية معها".

وحصل "مصراوي" على نص قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، والتي عقدت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان ضرورة دعم الجهود المصرية الرامية لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة