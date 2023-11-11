إعلان

BBC

العراق يتحفظ على بعض العبارات الواردة في قرار القمة العربية الإسلامية

07:57 م السبت 11 نوفمبر 2023

الرئيس العراقي في القمة العربية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

تحفظت جمهورية العراق خلال الجلسة الطارئة للقمة العربية الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، على عبارة "حل الدولتين" أينما وجدت في قرار الجلسة؛ إذ أنها تتعارض مع القانون العراقي.

وكذلك أعلن العراق تحفظه على عبارة "قتل المدنيين" كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و المستوطن الإسرائيل، إضافة إلى التحفظ على عبارة "إقامة علاقات طبيعية معها".

وحصل "مصراوي" على نص قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، والتي عقدت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان ضرورة دعم الجهود المصرية الرامية لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

القمة العربية الإسلامية العراق حل الدولتين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| 31 قرارًا.. نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية لطارئة لبحث الأوضاع في غزة