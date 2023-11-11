أبو عبيدة: قصف المستشفيات وقتل المدنيين والأطفال هو الإنجاز الوحيد لجيش الاحتلال

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن قصف المستشفيات وقتل المدنيين والأطفال هو الإنجاز الوحيد لجيش الاحتلال.

وأضاف أبو عبيدة، أن ن ما يحدث في غزة على الأرض هو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تدمر كل ما يقابلها، موضحا أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وتابع المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أن مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته، موضحا أن المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، مضيفا أن المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.

وأكمل أبو عبيده، أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية، قائلا "نعلن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري، بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة.