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أردوغان يبحث في بغداد قضايا الأمن والمياه والطاقة

06:59 م الإثنين 22 أبريل 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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بغداد (د ب أ)

بحث كبار القادة العراقيين والأتراك اليوم الاثنين، القضايا المتعلقة بإدارة المياه والأمن وذلك خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد منذ أكثر من عقد.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في تصريحات للصحفيين وإلى جواره أردوغان، إن البلدين وقعا اتفاقية إطار استراتيجي تغطي قضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.

ووقع الجانبان ما إجماليه، 24 مذكرة تفاهم في عدة مجالات.

وفي مجال المياه، وقع السوداني اتفاقية مدتها 10 سنوات تتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات ومشاريع تنموية وتبادل الخبرات في مجال أنظمة الري.

وأضاف السوداني: "ليس من مصلحة أحد أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالمياه وحصة العراق منها ".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، ألقي باللوم على السدود التركية في انخفاض تدفق المياه إلى العراق المجاور الذي يعاني من شح المياه.

وقال رئيس الوزراء العراقي إنه بحث وأردوغان أيضا التنسيق الأمني الثنائي.

وقال السوداني "التعاون بيننا مهم للأمن في المنطقة".

رجب طيب أردوغان تركيا العراق محمد السوداني
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