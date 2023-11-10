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BBC

بعد القدس.. قصف إسرائيلي يستهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء

08:43 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة

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مصراوي
قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن اليوم الجمعة، عن قيام القناصة الإسرائيليين باستهداف مستشفى القدس، ما أسفر عن وقوع شهيد و28 جريحا أغلبهم من الأطفال.
سبق وأن قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة.
وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل، مساء اليوم الجمعة.

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