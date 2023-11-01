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BBC

الدفاع المدني في غزة: عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية

03:03 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، اليوم الأربعاء، إن عائلات بأكملها استشهدت في مجزرة جباليا الثانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وأكد بصل، في تصريحات اليوم الأربعاء، على ضرورة التدخل العالمي والضغط على إسرائيل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الإمكانيات الفلسطينية لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل في قطاع غزة،

وأوضح أن القصف العنيف المستمر على القطاع وتدمير الأبنية رفع أعداد المفقودين بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن القطاع بحاجة إلى معدات متخصصة لرفع الأنقاض من أجل البحث عن الناجين أسفلها.

وذكر أن القصف المستمر يحول دون وصول الأطقم الطبية إلى عدد من مناطق القطاع.

إسرائيل غزة مجزرة جباليا الثانية الدفاع المدني في غزة

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