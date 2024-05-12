شكري: اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آليات للتعامل مع أي انتهاكات

وكالات

جدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وشدد شكري، خلال مؤتمر صحفي مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لاحتواء الأزمة والتصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولا يمكن أن يستمر على حاله.

وأكد وزير الخارجية، أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عامًا وركيزة السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك آليات نظمتها اتفاقية السلام مع إسرائيل لمراجعة أي انتهاك قد يحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك توافق دولي على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.