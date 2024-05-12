رئيس وزراء اليونان يشدد على أهمية بقاء قنوات الاتصال مع تركيا مفتوحة

أثينا - (د ب أ)

أكد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس على أهمية الحفاظ على التواصل بين بلاده وتركيا، حتى خلال فترات التوتر.

وفي مقابلة مع مدير صحيفة "ملليت" التركية، أوزاي سندير، شدد ميتسوتاكيس على ضرورة الاستقرار الإقليمي، داعيا إلى التعاون بدلا من المواجهة.

وفيما يتعلق بالتوترات الأخيرة، أعرب رئيس وزراء اليونان، عن خيبة أمله إزاء الاعتراضيات التركية على خطة اليونان لإنشاء حدائق بحرية، في بحر إيجه والبحر الأيوني، واصفا المبادرة بأنها بيئية بحتة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وانتقد أيضا قرار تركيا بتحويل دير "تشورا" البيزنطي، إلى مسجد، إلى جانب تحركات سابقة فيما يتعلق بـ "آيا صوفيا"، مستشهدا باحترام اليونان التاريخي لآثار العصر العثماني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الضوء على الخطوات الإيجابية، التي تم اتخاذها حتى الآن، في العلاقات بين بلاده وتركيا، خلال زيارته إلى أنقرة، التي سيقوم بها غدا الاثنين ، بينما سيعرب أيضا عن استيائه للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بشأن تحويل دير "تشورا البيزنطي" إلى مسجد.