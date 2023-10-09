جيش الاحتلال يعلن عن تجنيد 300 ألف جنديًا احتياطيًا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياطي، حسبما ذكرت العربية.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 73 جنديًا خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية، من بين أكثر من 700 قتيل حتى الآن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة سيبقى تحت الحصار ومن دون كهرباء، زاعمًا أنه استعاد مدن غلاف غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية استعادت السيطرة الكاملة على البلدات القريبة من غزة بعد أكثر من 48 ساعة على الهجمات التي شنتها حماس، لكنه قال إنه من الممكن أن يكون هناك وجود للمسلحين مشيرًا إلى أن حوادث الاشتباكات الأخيرة قد تم "عزلها"، حسبما ذكرت "بي بي سي".