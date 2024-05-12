إعلان

BBC

وول ستريت جورنال: حماس لا تزال محتفظة بقدراتها القتالية

03:19 م الأحد 12 مايو 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)


نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، عن محللين قولهم، إن عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حركة حماس بقدراتها القتالية

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تعيد تنظيم صفوفها في حي الزيتون وسط القطاع، وهو ما يشكل تهديدًا للقوات الإسرائيلية المتواجدة في محور نتساريم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية بحي الزيتون وسط قطاع غزة.

حركة حماس مدينة غزة القوات الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تركيز العناصر المسببة للسرطان في الهواء بدكا يبلغ ضعف ما أوصت به الصحة العالمية

إعلان

إعلان

* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق