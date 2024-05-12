وول ستريت جورنال: حماس لا تزال محتفظة بقدراتها القتالية

(مصراوي)



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، عن محللين قولهم، إن عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حركة حماس بقدراتها القتالية

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تعيد تنظيم صفوفها في حي الزيتون وسط القطاع، وهو ما يشكل تهديدًا للقوات الإسرائيلية المتواجدة في محور نتساريم

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية بحي الزيتون وسط قطاع غزة.