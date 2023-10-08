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BBC

بعد قرارها بإرسال حاملة طائرات لإسرائيل.. حماس تهدد أمريكا

09:36 م الأحد 08 أكتوبر 2023

حاملة طائرات امريكية

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وكالات:
حذرت حركة حماس الفلسطينية، الولايات المتحدة، من عواقب تحريك حاملة طائرات لدعم إسرائيل.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه تم تحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قرب إسرائيل.
وأكد البنتاغون، أنه بصدد إرسال حاملة طائرات F16 و F35 إلى شرق المتوسط.
وذكر مسؤولان في البيت الأبيض، نقلت عنها فضائية العربية، أن تحرك حاملة الطائرات والسفن الحربية لطمأنة إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات في الطريق.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن المساعدات لإسرائيل بدأت اليوم وستصل خلال أيام وتتضمن ذخائر.

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