زيلينسكي يعلن مشاركته في اجتماع قادة أوروبا بإسبانيا

غرناطة -(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه سيشارك في اجتماع قادة أوروبا في مدينة غرناطة بإسبانيا "لضمان أمن واستقرار بيتنا الأوروبي المشترك".

وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن "أوكرانيا لديها مقترحات جوهرية في هذا الصدد".

وأضاف زيلينسكي أنه يريد التركيز على منطقة البحر الأسود والأمن الغذائي العالمي وحرية الملاحة في القمة.

وتعاني أوكرانيا من صعوبة في تصدير كميات كبيرة من منتجاتها الزراعية منذ أن أغلقت روسيا موانئها على البحر الأسود، بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال زيلينسكي إن تعزيز الدفاعات الجوية يعد "الأولوية الرئيسية لأوكرانيا"، مضيفا أنه يتطلع إلى تنفيذ اتفاقات جديدة مع الدول الأخرى.

وأضاف زيلينسكي "يجب أن يكون هذا يوما مثمرا لأوكرانيا وأوروبا ككل".

ومن المتوقع أن يجتمع نحو 50 من قادة أوروبا في غرناطة بإسبانيا، اليوم الخميس، في إطار تجمع موسع يسمى "المجموعة السياسية الأوروبية"، حيث سيركزون على تحسين التعاون رغم تفاقم الصراعات والتوترات في القارة.