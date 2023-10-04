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BBC

فقدان 23 فردا من الجيش جراء فيضانات بولاية سيكيم الهندية

11:49 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الهند

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نيودلهي - (د ب أ)


أعلنت السلطات الهندية فقدان ما لا يقل عن 23 من أفراد الجيش وسط فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، في أعقاب هطول غزير للأمطار شمال سيكيم بالهند.

وأشارت السلطات إلى أن أعمال البحث جارية عن المفقودين.

وحدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا في وادي لاتشين.

كما تأثرت بعض المؤسسات التابعة للجيش على طول الوادي

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