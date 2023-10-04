فقدان 23 فردا من الجيش جراء فيضانات بولاية سيكيم الهندية
نيودلهي - (د ب أ)
أعلنت السلطات الهندية فقدان ما لا يقل عن 23 من أفراد الجيش وسط فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، في أعقاب هطول غزير للأمطار شمال سيكيم بالهند.
وأشارت السلطات إلى أن أعمال البحث جارية عن المفقودين.
وحدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا في وادي لاتشين.
كما تأثرت بعض المؤسسات التابعة للجيش على طول الوادي
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أحدث ساعة ذكية بأسعار تبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أحدث هواتف ذكية في 2023 بأسعار تبدأ من 1690 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
فيديو قد يعجبك: