بسبب انخفاض الذكور.. 90% في اليابان يدعمون فكرة تولي امرأة منصب الإمبراطور

(د ب أ)

كشف استطلاع رأي أجري في اليابان، أن 90% من المستجيبين يؤيدون فكرة تولي المرأة منصب إمبراطورة، في الوقت الذي تكافح فيه العائلة الإمبراطورية في اليابان من انخفاض أعداد الأحفاد الذكور.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة كيودو اليابانية، عبر الميل، خلال شهري مارس وأبريل قبيل الذكرى الخامسة لتولي الإمبراطور ناروهيتو العرش، إلى أن غالبية الشعب الياباني يوافق على توسيع تولي هذا المنصب، الذي لم يعد له أي دور سياسي منذ عام 1947، لكنه ذو طابع رمزي إلى حد كبير، ليشمل النساء، وذلك لأن الخلافة على العرش الإمبراطوري تقتصر حاليا على الذكور من خط الوراثة الأبوي.

وأظهر الاستطلاع، أن 72% من المستجيبين يشعرون بأن هناك أزمة فيما يتعلق باستقرار الخلافة على العرش الإمبراطوري.

يشار إلى أنه في عام 1947 قصر البيت الإمبراطوري الوراثة لتولي العرش على الذكور من ناحية الأب فقط، كما نص على أن تترك الإناث العائلة الإمبراطورية حال زواجهن من ذكور من عامة الشعب.

يذكر أن الإمبراطور الحالي ناروهيتو، البالغ من العمر 64 عاما، لديه 3 ورثة من الذكور وهم أخيه ولي العهد فوميهيتو 58 عاما، وابن أخيه الأمير هيشاهيتور17 عاما، وعمه الأمير هيتاتشي 88 عاما.

ولدى الإمبراطور وزوجته الأمبراطورة ماساكو ابنه واحدة فقط ، وهي الأميرة أيكو 22 سنة.