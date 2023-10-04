كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية بنهاية نظامها حال استخدام الأسلحة النووية

سول - (د ب أ)

حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، كوريا الشمالية أنها ستواجه" نهاية نظامها" في حال حاولت استخدام الأسلحة النووية، وذلك بعدما عدلت بيونج يانج مؤخرا دستورها ليكرس وضعها كدولة تمتلك سلاحا نوويا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزارة أصدرت هذا التحذير، عقب أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا مهما الأسبوع الماضي، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لتدرج سياسة تعزيز قواتها النووية في الدستور.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان" جيشنا يحظى بوضعية استعداد مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا يمكن أن ترد بقوة على أي هجوم من كوريا الشمالية". وأضافت "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، سوف تواجه نهاية نظامها".

وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية تبذل جهودا واضحة لتعزيز قدراتها النووية، في الوقت الذي يتم فيه تدمر معيشة مواطنيها.

وأضافت الوزارة أن "هذا يمثل تهديدا خطيرا يضر بالسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، ويشمل ذلك شبه الجزيرة الكورية، ومن خلال ذلك، سوف تصبح كوريا الشمالية دولة معزولة بصورة أكبر عن المجتمع الدولي، كما سوف تتفاقم معاناة مواطنيها".