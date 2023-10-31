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BBC

البنتاجون: طلبنا 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها

05:55 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إن البنتاجون سترد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إن لم تتوقف.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون طلبت 10.6 مليار دولار لتعزيز قدرة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه، وفق البيان.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، حاملتي طائرات مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، إلى جانب إيفاد عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

كما نقلت فضائية "سي إن إن" عن مصادر أمريكية أمس الأول الأحد، قولهم إن الولايات المتحدة قررت إرسال قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بدأت بالتحرك في اتجاه شرق البحر المتوسط.

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