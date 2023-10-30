بلينكن يجري اتصالا بوزير الخارجية القطري لمناقشة الوضع الإنساني في غزة
مصراوي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على عمل حكومته للإفراج عن الرهائن وتأمين خروج الأمريكيين من غزة.
وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الجانبان ناقشا أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية المستدامة للشعب الفلسطيني.
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