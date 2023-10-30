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BBC

بلينكن يجري اتصالا بوزير الخارجية القطري لمناقشة الوضع الإنساني في غزة

06:25 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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مصراوي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على عمل حكومته للإفراج عن الرهائن وتأمين خروج الأمريكيين من غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن الجانبان ناقشا أهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية المستدامة للشعب الفلسطيني.

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