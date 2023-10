مجلس النواب الأمريكي يبدأ التصويت على مشروع سحب الثقة من رئيسه

وكالات

بدأ مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي.

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قد ادعى في وقت سابق أن النائب مات غايتز لديه مشاكل "شخصية" بعد أن تحرك من فلوريدا للإطاحة به.

وأضاف أنه لا يحتاج إلى مساعدة الديمقراطيين للبقاء في منصبه بينما يستعد مجلس النواب للتصويت على مصيره بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال مكارثي لبرنامج Squawk Box على قناة "CNBC": "لقد خطط مات غايتز للقيام بذلك منذ البداية". وتابع "لديه أشياء شخصية في حياته يواجه تحديات معها. هذا جيّد".

إلى ذلك، زعم مكارثي وبعض حلفائه أن عداء غايتز تجاهه يرجع إلى اعتقاد الجمهوري في فلوريدا بأن مكارثي لعب دوراً في تحقيق لجنة الأخلاقيات في مزاعم سوء السلوك من جانب غايتز. وقال مكارثي مراراً وتكراراً إنه لا يتورط في الشكاوى الأخلاقية.

وأضاف في مقطع من المقابلة شاركه عبر حسابه في "إكس" :"لقد أبقيت الحكومة مفتوحة حتى تتمكن عائلات قواتنا وحرس الحدود من الحصول على رواتبهم". وتابع "إذا وقفت حفنة من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لإقالتي بسبب ذلك، فهذه معركة تستحق خوضها".

