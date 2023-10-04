تفاصيل مقتل نحو 20 شخصا في حادث حافلة بإيطاليا
روما- (د ب أ)
قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في حادث حافلة في ضاحية ميستري بمدينة فينيسيا / البندقية / شمالي إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن السلطات المحلية.
ووفقا للوكالة، فإن الحافلة سقطت من على طريق مرتفع على خطوط السكك الحديدية. وأفادت فرقة الإطفاء المحلية بأن النيران اندلعت بالحافلة بعد سقوطها.وأصيب أيضا عدد من الأشخاص.
وتواجدت بالفعل خدمات الطوارئ في مكان الحادث مع العديد من سيارات الإسعاف. وتعطل خط السكة الحديدية بين ميستري في البر الرئيسي ومدينة البحيرة فينيسيا.
ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث غير واضحة. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المركبة هي حافلة سياحية أم غير ذلك.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن انزعاجها بعد حادث الحافلة. وقالت ميلوني، بحسب بيان لها: "اتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم، إننى على اتصال وثيق مع عمدة فينيسيا لويجي برونارو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لمتابعة الأخبار المتعلقة بالمأساة".
وتحدث عمدة فينيسيا لويجي برونارو عبر منصة إكس، تويتر سابقا، عن "مأساة رهيبة" أصابت مدينته. ووصف المشهد بأنه مروع ولا توجد كلمات لتعبر عنه.
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