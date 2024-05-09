إعلان

BBC

البرازيل تقرر عدم شراء أسلحة من إسرائيل

10:35 م الخميس 09 مايو 2024

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قررت وقف شراء أسلحة مدفعية تصنعها شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت" بتكلفة تزيد على نصف مليار شيكل.

وفي الثلاثاء الماضي نظم طلاب جامعة ساو باولو الفدرالية اعتصاما أمام كلّيتي الجغرافيا والتاريخ، ونصبوا في ساحاتهما خيامهم ونشروا أعلام فلسطين على جدران الجامعة بعد حفل خطابي استمر عدّة ساعات شارك فيه الطلاب وأحزاب وقوى واتحادات عمالية يسارية.

ويأتي هذا التحرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضد المفاوضات الجارية بين جامعتي ساوباولو وحيفا الإسرائيلية والتي يُفترض أن تفضي إلى توقيع اتفاق تعاون بينهما.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مجلس إدارة الجامعة عن تأجيل المفاوضات، فأعلن الطلاب بدورهم أن اعتصامهم سينتهي بإلغاء تلك المفاوضات.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية جامعة ساو باولو فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استقالة رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل (هسبرا)

إعلان

إعلان

إغلاق مؤسسات وزيادة ضرائب".. إسرائيل في مأزق جديد بسبب حرب غزة
أجواء حارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
الدخان غطى السماء.. حريق هائل في شركة الإسكندرية للأدوية (فيديو وصور)