البرازيل تقرر عدم شراء أسلحة من إسرائيل

مصراوي

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قررت وقف شراء أسلحة مدفعية تصنعها شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت" بتكلفة تزيد على نصف مليار شيكل.

وفي الثلاثاء الماضي نظم طلاب جامعة ساو باولو الفدرالية اعتصاما أمام كلّيتي الجغرافيا والتاريخ، ونصبوا في ساحاتهما خيامهم ونشروا أعلام فلسطين على جدران الجامعة بعد حفل خطابي استمر عدّة ساعات شارك فيه الطلاب وأحزاب وقوى واتحادات عمالية يسارية.

ويأتي هذا التحرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضد المفاوضات الجارية بين جامعتي ساوباولو وحيفا الإسرائيلية والتي يُفترض أن تفضي إلى توقيع اتفاق تعاون بينهما.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مجلس إدارة الجامعة عن تأجيل المفاوضات، فأعلن الطلاب بدورهم أن اعتصامهم سينتهي بإلغاء تلك المفاوضات.