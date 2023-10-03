بن غفير يدعو للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة

كتبت- سلمى سمير:

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وبينما جاءت تصريحات المتطرف بن غفير على هذا النحو وهو أمر ليس بجديد عليه، تهكمت الصحيفة العبرية على تصريحاته قائلة "لحسن الحظ أن الوضع في الأقصى ليس من صلاحيات بن غفير في الوقت الحالي"، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، حاول مؤخرًا تهدئة الوضع من خلال أخذ تنبيهات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بشأن الحرم القدسي على محمل الجد.

وطالب الوزير المتطرف والذي سبق له واقتحم الأقصى عدة مرات بصفته وزيرًا، أعضاء الكنيست، بضرورة عقد مجلس الوزراء الأمني بشكل فوري "والنظر في فتح جبل الهيكل أمام اليهود طوال أيام الأسبوع والسماح بالصلاة فيه"، ويجدر الإشارة إلى أن جبل الهيكل هو التسمية اليهودية التي يطلقها اليهود على المسجد الأقصى.

ومن المتعارف عليه أن اقتحام المسجد الأقصى هو أمر محرم على اليهود وحظرته الحاخامية الكبرى في إسرائيل كونه من أكثر الأماكن قدسية لديهم. وحتى تتحقق رغبات بن غفير تلتزم فتوى من الحاخامية الكبرى يعمل بها اليهود في إسرائيل

واقتحم الوزير المتطرف الأقصى المبارك عدة مرات منها 3 مرات منذ تقلده منصبه كوزير للأمن القومي نهاية العام الماضي.