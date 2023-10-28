نتنياهو: المرحلة الثانية من الحرب ضد حماس بدأت

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن المرحلة الثانية من الحرب ضد حماس بدأت بهدف تدمير جيش وحكومة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى بلادهم.

وتابع نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية المصغرة، بيني جانتس، ووزير الدفاع يواف جالانت، أن قوات الاحتلال لديها هدف واحد، هو تدمير هذا حماس.

وأكد نتنياهو أنه تحدث مع عائلة الرهائن المحتجزين لدى حماس، وقال إنه تعهد لهم بأنه سوف يستنفد جميع الخيارات لإعادة أحبائهم إلى منازلهم.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض" في شمال القطاع ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، أنه خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها انفاق يستخدمها مقاتلو الفصائل الفلسطينية ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.