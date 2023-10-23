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وصول وزير الخارجية اللبناني إلى سوريا

11:35 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

سوريا

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دمشق - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، والوفد المرافق اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى، اليوم، الوزير بوحبيب والوفد المرافق وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

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