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الصحة الفلسطينية: شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

11:38 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية .

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن "مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة".

ووفق الوكالة "اقتحمت قوات الاحتلال المخيم فجر اليوم الاثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنًا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين".

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 95 فلسطينيًا .

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وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون

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