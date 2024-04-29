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بلينكن يأمل أن توافق حماس على اتفاق هدنة وصفه بـ"سخيّ جدا"

03:04 م الإثنين 29 أبريل 2024

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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الرياض - (ا ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين عن أمله في أن توافق حركة حماس على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه "سخيّ جدا".

وقال بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، "أمام حماس اقتراح سخي جدا من جانب إسرائيل"، مضيفًا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

واعتبر أن "في هذا الوقت، الأمر الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".وتابع "يمكننا أن نحدث تغييرا جذريا في الديناميكية" بعد أكثر من ستة أشهر من اندلاع الحرب.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس، بحسب ما قال مسؤول كبير في الحركة.

هذا المحتوى من

AFP
أنتوني بلينكن اتفاق هدنة حركة حماس طوفان الأقصى
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