وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق التطبيع مع السعودية يمكن أن يكون قريبًا

(مصراوي)

ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى أن اتفاق التطبيع يمكن أن يكون قريبًا من الكمال مشيرًا إلى أن العمل الثنائي السعودي الأمريكي مستمر بهذا الشأن.

وأضاف بلينكن أن بلاده ستعقد اتفاق أمني مع الرياض في حال وافقت على التطبيع مع إسرائيل.

وتوقفت مفاوضات التطبيع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، عقب حديث السعودية والولايات المتحدة عن اقتراب اتفاق التطبيع مع تل أبيب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إمكانية تأثر التطبيع المحتمل باجتياح إسرائيل البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ففي مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" قال الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، إن إسرائيل عليها الاختيار بين رفح والرياض، مشيرًا إلى أن عدد من المسؤولين الأمريكيين أكدوا له أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقيد مبيعات معينة من الأسلحة لإسرائيل في حال أقدمت على اجتياح رفح.

وأكد الكاتب، أن مصالح إسرائيل طويلة الأمد موجودة في السعودية وليست في رفح.

