الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء
وكالات:
أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نظيره الهولندي، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، سيزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.
ولم تكشف المحطة عن تفاصيل بشأن الغرض من الزيارة وجدول الأعمال.
يأتي ذلك وسط تحذير من جانب الجيش الإسرائيلي بأن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تخاطر بجر لبنان إلى حرب، مشيرا إلى أنه رد بعد أن تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
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