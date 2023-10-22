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BBC

على خطى بايدن.. ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

06:27 م الأحد 22 أكتوبر 2023

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ):
ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.

ولم تكشف المحطة عن تفاصيل بشأن الغرض من الزيارة وجدول الأعمال.

يأتي ذلك وسط تحذير من جانب الجيش الإسرائيلي بأن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تخاطر بجر لبنان إلى حرب، مشيرا إلى أنه رد بعد أن تم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيشرع في المرحلة التالية من حملته على غزة، دون إعطاء إطار زمني لغزوه البري المتوقع على نطاق واسع ضد حماس.

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