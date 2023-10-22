الصحة الفلسطينية: رصدنا انتشاراً للأمراض المعدية بين النازحين

مصراوي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، عن رصد انتشار للأمراض المعدية والجلدية، وتزايد كبير في الإصابة بالجدري المائي بين النازحين.

وكانت منظمات عالمية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، بعدما بات القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا إمدادات الوقود التي تشارف مخزوناتها على النفاد.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر، عدا 20 شاحنة تمكن الجانب المصري من إدخالهم أمس السبت.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.