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روسيا ترحب بانضمام الأرجنتين إلى بريكس

04:34 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في رسالة فيديو للمشاركين في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية، إن موسكو ترحب بقرار انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس.

وأضاف لافروف: "نلاحظ بارتياح أنه تم توجيه الدعوة للأرجنتين، واحدة من الدول الرائدة في أمريكا الجنوبية، لتصبح عضوا كاملا في هذه المجموعة المتعددة الأطراف بموجب القرار الذي اعتمده قادة بريكس خلال القمة التي عقدت في جوهانسبرج في أغسطس الماضي."، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف وزير الخارجية أن بلاده تؤيد التمثيل اللائق لدول المنطقة في المنظمات الدولية الرئيسية، ومنها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس.

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