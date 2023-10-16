شرطة دبي تكشف حقيقة تعرض 4 إسرائيليين للطعن في الإمارة

دبي - (د ب أ):

نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن شرطة الإمارة تأكيدها أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات.

وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إكس " تويتر سابقا" ، : أن شرطة دبي دعت الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.