الرئيس الإسرائيلي: نحن لسنا وحدنا في هذه الحرب

وكالات

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، "إن هجوم المقاومة الفلسطينية، كان ضد اليهود، لكنه لم يفرق بين أحد من الإسرائيليين".

وتابع هرتسوج، خلال كلمته اليوم الاثنين، أمام الكنيست الإسرائيلي، "الشعب الإسرائيلي قام من جديد لأنه لا يملك وطنا آخر، ونحن لسنا وحدنا في هذه الحرب"

وأضاف رئيس الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا "ممنوع أن نخرج من هذه الحرب كما دخلناها والعمليات العسكرية يجب أن تستمر"

وأوضح "هذه اللحظة المظلمة سوف تتبدد وسننهض من جديد وسننتصر"

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي