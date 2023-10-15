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حزب الله يعلن سقوط قتلى إسرائيليين بعد استهداف مركز للجيش الإسرائيلي في شتولا

12:50 م الأحد 15 أكتوبر 2023

حزب الله اللبناني

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بيروت - ( د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الأحد، قصف موقع إسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم أورده موقع العهد، إن "مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري استهدفت مركزا لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد بين قتيلٍ وجريح".

وأضاف أن "الاستهداف جاء أيضاً في سياق الرد على القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد مواطنين اثنين".

بدورها، أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله بأن "القصف المدفعي الصهيوني الكثيف متواصل على أطراف بلدة عيتا الشعب ويطال محيط بلدة رامية".

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مركز اليوم، مناطق في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية، تشهد قصفاً مدفعياً مركزاً من قبل مواقع العدو الإسرائيلي".

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