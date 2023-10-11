أمريكا تعلن ارتفاع عدد قتلاها في هجمات المقاومة على إسرائيل إلى 22 شخصًا

كتبت- ندى محرم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، ارتفع إلى 22 شخصا على الأقل.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه "في هذه المرحلة، يمكننا أن نؤكد وفاة ما لا يقل عن 22 مواطنا أمريكيا، وتم إبلاغ واشنطن في وقت سابق عن مقتل 14 مواطنا أمريكيا على الأقل".

وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن 17 مواطناً أميركياً مازالوا في عداد المفقودين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الثلاثاء، إن مواطنين أمريكيين كانوا بين الأسرى الذين سقطوا في يد المقاومة الفلسطينية.

وقال مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إنه سيتم بذل كل ما في وسعهم لإعادة المواطنين الأمريكيين المختطفين إلى وطنهم.