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BBC

مصر تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

01:41 م الأحد 01 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية المصرية

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(مصراوي)


أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الأحد، الهجوم الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة وذلك حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وحسب بيان الخارجية "أكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات العاجل الشفاء للمصابين".

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

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وزارة الخارجية المصرية تركيا الهجوم الإرهابي في تركيا

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