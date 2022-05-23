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شكري يشيد بالتعاون بين مصر والصين فيما يتعلق بموضوعات المناخ

10:55 م الإثنين 23 مايو 2022
شكري يشيد بالتعاون بين مصر والصين فيما يتعلق بموضوعات المناخ

وزير الخارجية سامح شكري

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القاهرة - (أ ش أ):

أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين المصري والصيني على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم /الإثنين/ مع مبعوث المناخ الصيني "شي شينهوا" على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير أعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل، بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بجلاسكو العام الماضي فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والحد من تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ.

وأشار حافظ إلى أن اللقاء تناول كذلك سُبُل الارتقاء خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، بالإسهامات المحددة الوطنية للدول على نحو يسهم في تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، فضلاً عن النظر في أوجه دعم جهود الدول الإفريقية في مجال تغير المناخ، أخذاً في الاعتبار تأثرها البالغ بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الطرف الأقل إسهاماً في الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

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