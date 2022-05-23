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الرئيس الأمريكي: بوتين يريد "محو" هوية أوكرانيا

12:44 م الإثنين 23 مايو 2022
الرئيس الأمريكي: بوتين يريد "محو" هوية أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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طوكيو - (د ب أ):

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة تدمير الهوية الأوكرانية، وهو ما يتضح في قصف الأهداف المدنية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والمتاحف.

وقال بايدن في طوكيو: "أعتقد أن ما يسعى إليه بوتين هو محو هوية أوكرانيا.. لا يمكنه احتلالها، ولكنه ربما يسعى إلى القضاء على هويتها".

وأضاف بايدن أن بوتين لابد أن "يدفع ثمنا غاليا عن أفعاله البربرية في أوكرانيا"، لردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة، في إشارة إلى التوترات العسكرية حول تايوان.

وجاءت تعليقات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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