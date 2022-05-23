تايوان تشكر بايدن على الدعم الأمريكي "الراسخ"

تايبيه - (د ب أ):

رحبت الحكومة التايوانية بتعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تعهد فيها بالدفاع عن تايوان عسكريا حال تعرضها لهجوم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التايوانية أن "وزارة الخارجية التايوانية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لكل من الرئيس جو بايدن والحكومة الأمريكية على التأكيد مجددا للالتزام الأمريكي الراسخ تجاه تايوان".

وأكد البيان أن تايبيه لا تزال عازمة على الدفاع بحزم عن حريتها وديمقراطيتها وسلامتها، وسط المخاوف الدولية إزاء التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين.

وقالت الوزارة إن تايوان سوف تواصل تحسين قدراتها للدفاع الذاتي وتعميق التعاون مع الدول ذات التفكير المشابه، مثل الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن أمن مضيق تايوان والنظام الدولي المرتكز على القواعد.