زيلينسكي يعلن عن كسر "العمود الفقري" للجيش الروسي

كييف - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بالقوات المسلحة الروسية رغم الهزيمة التي مني بها الجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم السبت إن أوكرانيا "كسرت العمود الفقري" للجيش الروسي " ولن يستطيعوا الوقوف على قدميهم في السنوات المقبلة".

وسبق نشر هذه المقابلة، استسلام آخر دفعة من المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول وعددهم يتجاوز 2400 شخص ودخولهم في الأسر لدى القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي أن كييف ستستعيد كل شيء مشيرا إلى أن العودة إلى خطوط ما قبل الرابع والعشرين من فبراير الماضي – يوم الغزو الروسي لأوكرانيا- سَتُعَدُّ انتصارا بالفعل " لأن هذا سيعني أنهم لم يغزوننا وأننا دافعنا عن بلادنا".

في الوقت نفسه، اعترف زيلينسكي بأن الطريق نحو تحقيق هذا الأمر صعب للغاية منوها إلى أن إنهاء النزاع سيكون بالدبلوماسية في نهاية المطاف.