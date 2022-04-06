مسؤول أوكراني: 400 شخص من سكان ضاحية هوستوميل في عداد المفقودين

موسكو- (د ب أ):

قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية بضاحية هوستوميل في كييف، تاراس دومينكو، إن نحو 400 من سكان الضاحية في عداد المفقودين بعد 35 يوما من "الاحتلال الروسي".

وأوضح دومينكو في تصريحات لمحطة إذاعية محلية نقلتها صحيفة أوكرايينسكا برافدا في وقت متأخر مساءأمس الثلاثاء أن السلطات تفتش حاليا الطوابق السفلية في المنطقة.

وتم العثور على العديد من سكان هوستوميل في بوتشا ، وهي ضاحية أخرى في كييف. وأثار اكتشاف جثث مدنيين في بوتشا غضبا دوليا مطلع الأسبوع.

وتقع هوستوميل شمال غرب العاصمة كييف وهي قريبة من مطار. وكانت الضاحية محل نزاع شديد منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير. وفر معظم سكانها البالغ عددهم 16 ألف نسمة.

وقبل بضعة أيام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هوستوميل، إلى جانب ضواحي كييف الأخرى في بوتشا وإيربين.