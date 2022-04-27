داعش في العراق: إصابة 3 جنود في معارك ضارية بين الجيش العراقي والتنظيم

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى شرق العراق بأن معارك ضارية جرت بين قوات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم الدولة (داعش) في ليل أمس الثلاثاء.

المنطقة التي شهدت تلك المواجهات هي منطقة تلال حمرين، حيث يتحصن مسلحو التنظيم، وتبعد 70 كم إلى شمال شرق بعقوبة العاصمة المحلية للمحافظة - وأفاد المصدر أن المسلحين أقاموا حاجزا وهميا قرب قرية حصيني في جلولاء - 100 كلم شرق بعقوبة - وعند وصول دورية للجيش إلى المكان، فجر مسلحو التنظيم عبوة ناسفة.

أدى الانفجار إلى إصابة 3 جنود نقلوا على إثرها إلى المستشفى.