كييف تقترح مشاورات خاصة حول ماريوبول.. وزيلينسكي بانتظار وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

برلين - (د ب أ)

اقترحت أوكرانيا إجراء مشاورات خاصة للتوصل لحل لإخراج مسلحي المقاومة والمدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.

واقترح مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك المشاورات الخاصة عبر تغريدة على موقع تويتر.

وأجرى الجانبان الأوكراني والروسي العديد من جولات المفاوضات منذ بدء الغزو الروسي لأكرانيا، إلا أنها لم تسفر عن تحقيق تقدم.

ويأتي المقترح في وقت ينتظر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى كييف، لبحث خطط تتعلق بتعزيز الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وماريوبول واحدة من أكثر المدن الأوكرانية تضررا من الهجمات الروسية، نظرا لأهميتها للروس للربط على الأرض بين منطقة دونباس، التي تسيطر عليها جماعات موالية لروسيا، وبين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وفي تغريدته، قال بودولياك إن على روسيا أن تفكر في صورتها حول العالم، وأن تقبل بهدنة بمناسبة عيد الفصح. ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد الفصح اليوم.

وليس من الواضح ما إذا كانت روسيا لا تزال تخطط لاقتحام مصنع آزوفستال، الذي يتحصن به من تبقى من المسلحين والقوات الحكومية في المدينة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا قبل أيام بعدم اقتحام المصنع، ولكنه كلف قواته بإطباق الحصار عليه حتى لا تتمكن، ولا الذبابة، من الهروب.

كما طالب بودولياك بفتح ممر إنساني، حتى يتمكن المدنيون الراغبون في الفرار من ماريوبول القيام بذلك. وسبق أن فشلت العديد من المحاولات لفتح مثل هذه الممرات. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها.