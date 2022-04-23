عودة سفير لاتفيا إلى كييف

ريجا/كييف - (د ب أ):

بعد ثمانية أسابيع من بدء الحرب في أوكرانيا عاد سفير لاتفيا، إيلجفارس كلافا، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن وزير خارجية لاتفيا، إدجار رينكيفيكس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة أن سفير لاتفيا قد استأنف عمله في العاصمة الأوكرانية.

وتقع لاتفيا على بحر البلطيق وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي،

وغادر سفير لاتفيا وموظفو السفارة كييف، كما فعل دبلوماسيو دول عديدة عندما اندلعت الحرب.

وبعد انتقال مؤقت إلى مدينة لفيف الأوكرانية، أعادت السفارة اللاتفية فتح أبوابها في العاصمة في 7 أبريل. وبقي السفير في البداية في ريجا لإجراء مشاورات.