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كييف : مقتل 198 طفلا وإصابة 355منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا

10:55 ص الجمعة 15 أبريل 2022
كييف : مقتل 198 طفلا وإصابة 355منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا

الجيش الأوكراني

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كييف- (د ب أ):

أعلنت أوكرانيا مقتل 198 طفلا وإصابة 355آخرين منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وجاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني نشره عبر تطبيق تليجرام، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان: "هذه الأرقام ليست نهائية لأن العمل جار لتحديث البيانات في مواقع لاتزال تشهد قتالا".

وأشار البيان إلى أنه بسبب القصف واسع النطاق من جانب القوات الروسية للمدن والقرى الأوكرانية، تضررت 1018 منشأة تعليمية، من بينها 95 دُمرت بالكامل.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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