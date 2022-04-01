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اتهام ضابط احتياط في الجيش الألماني بالتجسس لصالح روسيا

03:49 م الجمعة 01 أبريل 2022
اتهام ضابط احتياط في الجيش الألماني بالتجسس لصالح روسيا

الجيش الألماني

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كارلسروه- (د ب أ):

حرك الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية ضد ضابط احتياط بالجيش الألماني بتهمة إمداد جهاز استخباراتي روسي بمعلومات على مدار سنوات عديدة.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، كان المتهم 65 عاما عضوا في العديد من اللجان الاقتصادية الألمانية، بحكم وظيفته المدنية.

ويشتبه في أنه خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2014 حتى مارس 2020بنقل وثائق ومعلومات، من المجالين "خلال مناسبات عديدة"، عن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" على سبيل المثال.

ومن المقرر إجراء المحاكمة أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا. ولا يقبع المتهم في السجن الاحتياطي.

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