ماريوبول: الصليب الأحمر يؤكد حصوله على ضمانات أمنية لإغاثة وإجلاء المحاصرين

كييف- (بي بي سي):

قال فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا إنه حصل على ضمانات أمنية من أوكرانيا وروسيا لإغاثة المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة.

ويأمل الصليب الأحمر أن يتم السماح لقافلة المساعدات بدخول المدينة اليوم الجمعة مع أسطول من الحافلات لإجلاء المدنيين.

وأجلت عمليات دخول المساعدات إلى المدينة أمس بسبب مصاعب لوجستية وأمنية، بحسب لجنة الصليب الأحمر. وفشلت جميع المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ماريوبول في ظل اتهامات بسوء النية بين الجانبين الروسي والأوكراني.

ولا يزال أكثر من 150 ألف شخص محاصرين في المدينة.