روسيا: هناك تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

وكالات

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن روسيا ترى تقدمًا في المفاوضات مع أوكرانيا، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية".

وأشارت زخاروفا، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى أنه تزامنًا مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تجرى مفاوضات مع الطرف الأوكراني من أجل إنهاء إراقة الدم العبثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن. وقد أحرز بعض التقدم".

وأكدت أن أهداف روسيا "لا تشمل احتلال أوكرانيا ولا تدمير دولتها ولا إطاحة الحكومة الحالية" مجددةً التأكيد أنها لا تستهدف المدنيين.