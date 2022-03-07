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إسرائيل: اعترضنا عدة طائرات مسيرة إيرانية في السنوات الأخيرة

09:06 م الإثنين 07 مارس 2022
إسرائيل: اعترضنا عدة طائرات مسيرة إيرانية في السنوات الأخيرة

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

قالت إسرائيل اليوم الاثنين إنها اعترضت عدة طائرات مسيرة إيرانية في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه "تم على سبيل المثال اعتراض طائرتين مسيرتين في مارس 2021 وهما في طريقهما إلى جماعات إرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحملان أسلحة".

وأوضح أن مقاتلات من طراز "اف-35" اعترضت الطائرتين وهما خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وأفادت تقارير أنه تم إطلاق الطائرتين مباشرة من إيران وأكد فحص الحطام أن الطائرتين تم تصنيعهما في إيران.

وفي السنوات الأربع الأخيرة، منعت إسرائيل العديد من الهجمات الأخرى من إيران، وفقا للجيش.

إسرائيل طائرات إيران قطاع غزة الضفة الغربية

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